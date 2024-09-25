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Tekirdağ'da Denize Düşen Tanker Gemisi Çalışanının Cesedi Bulundu

Tekirdağ açıklarında denize düşen çalışan Hindistan vatandaşı Ganesh Govind'in cesedi bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:59
Tekirdağ'da Denize Düşen Tanker Gemisi Çalışanının Cesedi Bulundu

Tekirdağ'da Acı Olay

Tekirdağ açıklarında, tanker gemisinden denize düşen bir kişinin cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Şarköy Limanı civarında hareketsiz bir beden gördüklerinde harekete geçti.

Arama Çalışmaları ve Bulunan Ceset

Ekipler, cesedi güvenli bir şekilde bota alarak limana getirdi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, cesedin iki hafta önce Liberya bayraklı petrokimya tankerinde görev yapan Ganesh Govind adlı Hindistan uyruklu bireye ait olduğu tespit edildi.

Olayın Geçmişi

Şarköy açıklarında, yaklaşık iki hafta önce demirleyen tanker gemisinde bir personel kaybolmuştu. Bu durum, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yaklaşık 5 gün süren çalışmalar, ne yazık ki olumlu sonuç vermemişti.

Govind'in cesedi, otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen Hindistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen Hindistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen Hindistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen Hindistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

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