Tekirdağ'da Doğal Gaz Kokusu Alarmı: Yetkililer İnceleme Başlattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alışveriş merkezinin çevresinde yayılan doğal gaz kokusunun kaynağı araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 01:17
Tekirdağ'da Doğal Gaz Kokusu Alarmı: Yetkililer İnceleme Başlattı

Tekirdağ'da Doğal Gaz Kokusu Alarmı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin çevresinde "doğal gaz kokusu" yayıldığı bildirildi. Özellikle alışveriş merkezi etrafında yoğun bir koku hisseden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

Olay Yerinde Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, doğal gaz, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Çorlu Kaymakamı Murat Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kokunun alışveriş merkezinden geldiği düşüncesiyle öncelikle burada doğal gaz hattının kesildiğini belirtti.

Korkulacak Bir Durum Söz Konusu Değil

Kaymakam Eren, ekiplerin araştırmalarının ardından kokunun alışveriş merkezinden kaynaklanmadığını tespit ettiğini ifade etti. Eren, "İlçemizde akşam saatlerinde bir gaz kokusu meydana geldi. Bunun nedenini ilgili ekipler araştırıyor. Ama korkulacak bir durum söz konusu değil. Koku sadece bir bölgede hissedildi," dedi.

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