Tekirdağ'da Döküm Izgaraları Çalan 4 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da Döküm Izgaraları Çalan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Hükümet Caddesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameraları sayesinde gün yüzüne çıkarıldı. Döküm ızgaraları çalarken görüntülenen 4 zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Durumu fark eden esnaf, caddedeki ağaçların diplerinde bulunan ızgaraların çalındığını hemen polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, güvenlik kamerası kayıtları detaylı bir şekilde incelendi ve at arabasıyla gelen hırsızların kimlikleri belirlendi.

Polis ekipleri, belirlenen kimlik bilgileri doğrultusunda şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların at arabası ile gelip ızgaraları sökerek kaçtıkları anlar kaydedilmiştir.