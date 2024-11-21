Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Tekirdağ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, dolandırıcıların Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Aydın illerinde telefonda aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıttıkları ve mağdurlarını totalde 25 milyon lira dolandırdıkları iddia ediliyor.

Operasyon ve El Koymalar

Düzenlenen operasyonlar sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, dolandırıcılara ait cep telefonları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira'ya el konuldu. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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