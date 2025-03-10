Tekirdağ'da Drift Yapan Sürücülere 130 Bin Lira Ceza

Çorlu'da drift atan iki sürücüye toplamda 130 bin 138 lira ceza kesildi. Araçlar trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:20
Tekirdağ'da Drift Yapan Sürücülere 130 Bin Lira Ceza

Tekirdağ'da Drift Yapan Sürücülere Cezalar Yağdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, drift atarak trafiği tehlikeye sokan iki sürücü, 130 bin 138 lira para cezası ile karşılaştı. Anafartalar Caddesi'nde, araçların drift yaparak çevreye rahatsızlık verdiği ve trafiği riske attığı ihbarı, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Trafik polisleri, bölgedeki çalışmalarını tamamlamasıyla K.Y. idaresindeki 22 AAP 720 plakalı araç ile O.B.K. yönetimindeki 34 FFG 418 plakalı araçları tespit etti. Bu sürücüler, drift atmak ve trafiği tehlikeye sokmak suçlamaları ile toplamda 130 bin 138 lira ceza ile karşılaştı.

Ayrıca Ceza Müeyyideleri

Drift atan araçlar, iki ay süreyle trafikten men edildi ve sürücülerin ehliyetlerine bir ay boyunca el konuldu. Olay, trafikteki güvenliği tehlikeye atan davranışlara karşı alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafiği tehlikeye sokan iki sürücüye toplam...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafiği tehlikeye sokan iki sürücüye toplam 130 bin 138 lira para cezası uygulandı.

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