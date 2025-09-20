Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü: 'Yeşil Miras Yürüyüşü' ile Sahillerde Farkındalık

Tekirdağ'da "Yeşil Miras Yürüyüşü" düzenlendi

Dünya Temizlik Günü kapsamında; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yeşil Miras Yürüyüşü" büyük ilgi gördü.

Etkinlikte yürüyüş ve fidan dikimi

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve katılımcılar Yelken Spor Kulübü önünde bir araya gelerek, bando eşliğinde sahil dolgu alana kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında bir kişinin taşıdığı fidan daha sonra öğrenciler tarafından teslim alınarak toprağa dikildi.

Sahil temizliği ve gün boyu etkinlikler

Yürüyüşün ardından öğrenciler sahilde çevre temizliği yaptı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantlarda gün boyunca çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Yetkililerin mesajı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi Topçu, etkinliğin farkındalık oluşturmak için anlamlı olduğunu belirtti. Topçu, öğrencilerin fidan dikip çevre temizliği yapmasının kendileri için güzel bir anı olacağını vurgulayarak, doğaya karşı herkesin daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü kapsamında "Yeşil Miras Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşte yer alan bir kişinin taşıdığı fidan daha sonra öğrenciler tarafından teslim alınarak toprakla buluşturuldu.