Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 13 Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Yakalanma İfadesi

Tekirdağ'da, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" sırasında toplamda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının 84 personelin katıldığı bu eş zamanlı uygulama, il genelinde düzenlendi.

Uygulama Kapsamında Yapılanlar

Yapılan uygulama sırasında 28 umuma açık yer ve 18 metruk bina detaylı bir şekilde kontrol edildi. Elde edilen verilere göre, 6 bin 120 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.

Bu süreçte, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz Göçmenler Hakkında

Yakalanan düzensiz göçmenlerin Afganistan, Pakistan, Türkmenistan ve Bangladeş uyruklu olduğu bildirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bu yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması"nda 13 düzensiz göçmen yakalandı.