Tekirdağ'da Elektrik Direğindeki Kumru Yuvası İçin Çalışmalar Durduruldu

Tekirdağ'da Kumru Yuvasi Koruma Önlemleri

Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi'nde bir elektrik direğinde kumru yuvasının bulunduğu tespit edildi. Bu durumu fark eden Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) bakım ekipleri, kuş yavrularının yuvadan uçana kadar elektrik mühendislik çalışmaları ve bakım işlemlerine geçici olarak ara verdi.

Elektrik direklerinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sırasında yanlarında bulunan kumru yavrularını korumak adına karar alan ekipler, yuvanın zarar görmemesi için gerekli önlemleri almış durumdalar.

TREDAŞ'tan Açıklama

TREDAŞ Tekirdağ Müdürü Ümit Günay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğal hayatın korunmasına her zaman büyük bir özen gösteriyoruz. Ekiplerimiz, montaj çalışmaları esnasında direk üzerinde bir kumru yuvası tespit ettiler ve hemen çalışmaları durdurdular.” dedi.

Günay, ekibin yuvayı periyodik olarak kontrol ettiğini, yavruların yuvadan ayrılmasının ardından elektrik direğinde gerekli çalışmalara yeniden başlanacağını belirtti.

Ekiplerimiz, doğal yaşamı koruma sorumluluğuyla hareket ediyor.

Tekirdağ'da bir elektrik direğinde kumru yuvası olduğunu fark eden elektrik bakım ekipleri, kuş yavrularının yuvadan uçana kadar çalışmalarına ara verdi.

Tekirdağ'da bir elektrik direğinde kumru yuvası olduğunu fark eden elektrik bakım ekipleri, kuş yavrularının yuvadan uçana kadar çalışmalarına ara verdi.

Tekirdağ'da bir elektrik direğinde kumru yuvası olduğunu fark eden elektrik bakım ekipleri, kuş yavrularının yuvadan uçana kadar çalışmalarına ara verdi.

Tekirdağ'da bir elektrik direğinde kumru yuvası olduğunu fark eden elektrik bakım ekipleri, kuş yavrularının yuvadan uçana kadar çalışmalarına ara verdi.