Tekirdağ'da Eşi Tarafından Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Üzücü Bir Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde, H.D. adlı kadın, eşi E.D. ile yaşadığı tartışma sonucunda darbedildi.

Tartışma Kavgaya Dönüşüyor

H.D. ve eşi E.D. arasındaki tartışmanın, şiddetli bir kavgaya dönüştüğü iddia ediliyor. Yaşanan olayın ardından, H.D. eşi E.D.'yi darbederek olay yerinden kaçtı.

Olay Yeri Müdahalesi ve Soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ulaştı. Sağlık ve polis ekipleri, H.D.'yi kurtarmak için müdahale etti. Ancak talihsiz kadın, yaptığı incelemeler sonucunda yaşamını yitirdi.

H.D.'nin cenazesi, gerekli otopsi işlemlerinin yapılması için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan Zanlı İçin Arama Çalışmaları Başladı

Polis, olaya karışan eşi E.D.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Tekirdağ'da, tartıştığı eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da, tartıştığı eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da, tartıştığı eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.