Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tekirdağ'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Süleymanpaşa'da eşini darbederek öldüren H.D. tutuklandı. Olayın detayları ve zanlının savunması ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:22
Tekirdağ'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Eşiyle Tartışma Sonrası Cani Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, H.D. adlı şahıs, tartıştığı eşi E.D.'yi darbederek hayatını kaybetmesine sebep oldu. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Zanlının Tutuklanma Süreci

Olayın ardından H.D., çelik yelek giydirilerek zırhlı bir araçla adliyeye getirildi. Savcılıkta verdiği ifadede, tartışmanın eşinin cep telefonundaki bir mesajdan kaynaklandığını, sinirlenerek eşiyle tartıştığını ve ona tokat attığını belirtti. Ancak, sonucun bu şekilde olmasını istemediğini ifade etti.

Olayın Detayları

Olay, 24 Ağustos tarihinde gerçekleşti. H.D., tarafında yaşanan tartışmanın ardından eşi E.D.’yi darbederek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aradan geçen günlerde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, H.D. Karacakılavuz Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, "Eşi kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Olayın detayları ve gelişmeleri, mahkeme sürecinde netlik kazanacak.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar