Tekirdağ'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Eşiyle Tartışma Sonrası Cani Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, H.D. adlı şahıs, tartıştığı eşi E.D.'yi darbederek hayatını kaybetmesine sebep oldu. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Zanlının Tutuklanma Süreci

Olayın ardından H.D., çelik yelek giydirilerek zırhlı bir araçla adliyeye getirildi. Savcılıkta verdiği ifadede, tartışmanın eşinin cep telefonundaki bir mesajdan kaynaklandığını, sinirlenerek eşiyle tartıştığını ve ona tokat attığını belirtti. Ancak, sonucun bu şekilde olmasını istemediğini ifade etti.

Olayın Detayları

Olay, 24 Ağustos tarihinde gerçekleşti. H.D., tarafında yaşanan tartışmanın ardından eşi E.D.’yi darbederek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aradan geçen günlerde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, H.D. Karacakılavuz Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, "Eşi kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Olayın detayları ve gelişmeleri, mahkeme sürecinde netlik kazanacak.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.