Tekirdağ'da Eşinin Ölümüne Neden Olan Sanık Hakim Karşısında

Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen Hasan Dim'in yargılanmasına başlandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:12
Tekirdağ'da Eşinin Ölümüne Neden Olan Sanık Hakim Karşısında

Olayın Gelişimi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne sebep olduğu öne sürülen sanık Hasan Dim, hakim karşısına çıktı. Dava, Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın, maktulün annesi Nurgül, babası Mustafa, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Sanığın Savunması

Yargılama sırasında Hasan Dim, eşiyle mutlu bir evlilikleri olduğunu ve onu öldürme düşüncesinin asla bulunmadığını savundu. Sanık, olay günü eşinin mesajlaşırken tartıştıklarını, kendisinin eşi Elif Dim'e tokat attıktan sonra yere düştüğünü ve bayıldığını iddia etti. Dim, olayların böyle bir boyuta ulaşmasından pişman olduğunu belirtti ve bu esnada gözyaşlarına boğuldu.

Ailenin Tepkisi

Maktulün anne ve babası, sanıkla kızlarının ilişkilerinin hiç de iyi olmadığını, sık sık tartıştıklarını ifade ederek, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Maktul ve sanığın oğlu A.E. Dim de, Adli Görüşme Odası aracılığıyla pedagog eşliğinde dinlendi. Çocuk, annesiyle zaman zaman tartışan babası hakkında şikayette bulunup bulunmama konusunda kararsız kaldığını anlattı.

Duruşmanın Sonuçları

Mahkeme, tanıkları dinledikten sonra Tekirdağ Barosunun davaya katılma talebini reddetti ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. Duruşma sonrası, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, kadın cinayetlerinin son bulması gerektiğini vurguladı ve baro olarak adaletin yerini bulması için mücadele ettiklerini ifade etti.

Olayın Arka Planı

Olay, geçen yıl 24 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Üzerine atılı suçlardan dolayı kaçan Hasan Dim, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince kadının yaşamını yitirdiği tespit edildikten 3 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Avukat Ferhat Gebeş, duruşmanın ardından açıklama yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Avukat Ferhat Gebeş, duruşmanın ardından açıklama yaptı.

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