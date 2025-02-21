Tekirdağ'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Tekirdağ'da Şarköy'de Korkunç Cinayet

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, eski eşini bıçaklayarak öldüren Rıdvan Kurt hakkında yapılan yargılama sonuçlandı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, ''Tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu sanık Rıdvan Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme Duruşmasında Aile ve Cezaya İlişkin Açıklamalar

Mahkemede, maktul Ayşenur Akkurt'un ailesi de yer aldı. Duruşmada, son sözleri sorulan sanık, olayın bu boyuta gelmesini istemediğini ifade ederek üzgün olduğunu belirtti. Cumhuriyet savcısı, Kurt'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Kurt'a ''tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında herhangi bir indirim yapılmadı.

Aileden Adalet Açıklaması

Maktulün annesi Nergis Akkurt, duruşma sonrası adaletin yerine geldiğini ifade etti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten Akkurt, sanığın hak ettiği cezayı almasından mutlu olduklarını kaydetti. Avukat Uğur Yüksel de, sanığın tam anlamıyla hak ettiği cezayı aldığını vurguladı ve bu durumun ailelerinin kaybını geri getirmeyeceğini, ancak acılarını hafifleteceğini dile getirdi.

Olayın Detayları

19 Ocak 2023 tarihinde, Ayşenur Akkurt'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Akkurt'un bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Rıdvan Kurt'un bileklerinde kesikler olduğu saptandı. Kurt, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.