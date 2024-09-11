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Tekirdağ'da Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da meydana gelen sağanak yağışlar, günlük hayatı aksattı ve su birikintilerine neden oldu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:03
Tekirdağ'da Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da Sağanak Yağışlar Yaşamı Etkiledi

Tekirdağ, etkili olan sağanak yağışlarla birlikte olağanüstü bir gün yaşadı. Bu durum, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezindeki bazı caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis Ekipleri Trafik Önlemleri Aldı

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik tedbirleri alarak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yağışın sürmesi sebebiyle araç sürücüleri, yolda daha dikkatli hareket etmek zorunda kaldı.

Vatandaşlar Yağmurdan Korunmak İçin Tedbir Aldı

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Tekirdağ’da, sağanağın sürpriz yaparak gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar, ani yağmurdan korunmak için sahildeki çay bahçelerine sığındı.

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