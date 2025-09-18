Tekirdağ'da Evinde 1 Kilo 36 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Evinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Jandarma ekipleri Zafer Mahallesi'nde baskın düzenledi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan aramada 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi H.D., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

