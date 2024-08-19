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Tekirdağ'da Fabrikada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:12
Tekirdağ'da Fabrikada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Fabrikada Çıkan Yangın Denetlendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan bir plastik madde üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangın İhbarı ve İlk Müdahale

Fabrika çalışanları, olayı 112 Acil Merkezi'ne bildirdikten kısa bir süre sonra olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrika, araç ve yaya girişine kapatılırken, çevredekilerin güvenliği için vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Güvenlik Önlemleri ve Hasar Tespiti

Yangının çevredeki konutlara sıçramaması için gerekli güvenlik önlemleri alındı. 1,5 saatlik bir müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı, ancak fabrikada önemli ölçüde hasar meydana geldi. Olay sonrası uzman ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam etmektedir.

Yetkililer Olay Yerinde

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmaları yerinden takip etti ve durumu kontrol altında tutmak için yapılacakları değerlendirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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