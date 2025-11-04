Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı — Gelirler Mağdur Sivillere

Tekirdağ İl Müftülüğü öncülüğünde Hasan Ali Yücel Meydanı'nda kurulan hayır çarşısı, elde edilecek gelirleri Filistin'deki mağdur sivillere bağışlayacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:44
Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı — Gelirler Mağdur Sivillere

Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Etkinlik ve organizasyon

Tekirdağ İl Müftülüğü öncülüğünde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Süleymanpaşa ilçesindeki Hasan Ali Yücel Meydanında bir hayır çarşısı kuruldu. Çarşı, Filistin'e yardım amacıyla düzenlendi.

Satışa sunulan ürünler

Çarşıda el emeği ürünlerden gıda ve tekstil ürünlerine, kitaplardan hediyelik eşyalara kadar birçok farklı ürün satışa sunuldu. Kadınlar tarafından hazırlanan yöresel lezzetler ve el yapımı süs eşyaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bağış ve kamu desteği

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çarşıdan elde edilecek tüm gelirin Filistin'deki mağdur sivillere gönderileceği belirtildi. Etkinlik gün boyu açık kaldı ve toplanan gelirlerin yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılması hedefleniyor.

