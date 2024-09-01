Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tekirdağ'da Fırtına Balıkçıları Mağdur Etti

Tekirdağ'da fırtına ve sağanak sonrası balıkçılar limana boş döndü, yeni av sezonu için umutlar yeşiyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 14:30
Tekirdağ'da Fırtına Balıkçıları Mağdur Etti

Tekirdağ'da Fırtına ve Sağanak Balıkçılara Zor Anlar Yaşattı

Tekirdağ'da, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle limana eli boş döndü.

Beklenen Av Sezonu Başladı

Gece saatlerinde denizle buluşan balıkçılar, fırtınanın etkisi ve yoğun yağış nedeniyle ağlarını toplamak zorunda kaldılar. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Balıkçı arkadaşlarımız hava şartlarından olumsuz bir şekilde etkilendi. Gece boyunca denize açılma umuduyla ağ bıraktık, ama fırtına nedeniyle geri dönmek zorunda kaldık." dedi.

Geçmişten Bugüne Umutlar Yeşeriyor

Pehlivanoğlu, balıkçıların bu sene palamut için umutlu olduğunu belirterek, "Lüfer, çinekop ve hamsinin bol olmasını bekliyoruz. Yağmurdan sonra, balıkçılarımız yeniden denize açılmak üzere hazırlık yapacaklar" diye ekledi.

Tezgahlar Boş Kaldı

Balıkçı Hasan Erol, av sezonunun ilk gününde tezgahların boş olduğuna dikkat çekti. Erol, "Hava şartlarının düzelmesiyle tekrar denize açılacağız ve kısa süre içerisinde tezgahlarımızı dolduracağız" dedi.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan...

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan...

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan...

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan...

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar