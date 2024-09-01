Tekirdağ'da Fırtına Balıkçıları Mağdur Etti

Tekirdağ'da Fırtına ve Sağanak Balıkçılara Zor Anlar Yaşattı

Tekirdağ'da, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle limana eli boş döndü.

Beklenen Av Sezonu Başladı

Gece saatlerinde denizle buluşan balıkçılar, fırtınanın etkisi ve yoğun yağış nedeniyle ağlarını toplamak zorunda kaldılar. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Balıkçı arkadaşlarımız hava şartlarından olumsuz bir şekilde etkilendi. Gece boyunca denize açılma umuduyla ağ bıraktık, ama fırtına nedeniyle geri dönmek zorunda kaldık." dedi.

Geçmişten Bugüne Umutlar Yeşeriyor

Pehlivanoğlu, balıkçıların bu sene palamut için umutlu olduğunu belirterek, "Lüfer, çinekop ve hamsinin bol olmasını bekliyoruz. Yağmurdan sonra, balıkçılarımız yeniden denize açılmak üzere hazırlık yapacaklar" diye ekledi.

Tezgahlar Boş Kaldı

Balıkçı Hasan Erol, av sezonunun ilk gününde tezgahların boş olduğuna dikkat çekti. Erol, "Hava şartlarının düzelmesiyle tekrar denize açılacağız ve kısa süre içerisinde tezgahlarımızı dolduracağız" dedi.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.