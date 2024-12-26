Tekirdağ'da Fırtına Nedeniyle Yatan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Tekirdağ'da Fırtına Sonrası Kurtarma Operasyonu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle su alarak yan yatan bir teknede mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Şarköy açıklarında durumdan haberdar olan S.A.O. ve İ.K., yan yattıkları teknenin tehlikede olduğunu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyetinin Deniz Polis Şubesi ve AFAD ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Kurtarma İfadesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinden İstanbul'a seyir halinde bulunan teknedeki 2 kişi, başarılı bir kurtarma operasyonu ile karaya çıkarıldı. S.A.O. ve İ.K., tedbir amacıyla Şarköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Uzmanlar, benzer hava koşullarında deniz aracında yol alan kişilerin dikkatli olmaları ve olumsuz hava koşullarında seyir planlarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.