Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Fuhuş Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonu ile ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleştirildi

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, operasyon sonucunda 7 şüpheliyi gözaltına alırken, 17 mağdur kadını da kurtardı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından yapılan değerlendirmede, 4 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.