Tekirdağ'da Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Tekirdağ'da Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda, belediye binası önünde toplanan kalabalık, etkinlik sırasında çeşitli sloganlar attı ve İsrail'in Filistin'deki katliamlarını kınadı.

Konuşmalar ve Tepkiler

Çorlu STK Platformu Başkanı Kurtuluş Ay, burada yaptığı konuşmada, son günlerde 400'den fazla Müslümanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, İsrail'in dünyayı gözetleyerek sivil vatandaşları öldürdüğüne dikkat çekti. Ay, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"Ramazanın son on gününe geldik. Bu mübarek günde, böyle bir sebeple bir araya gelmekten ben üzülüyorum. Salı akşamı, insanlık katledildi. 400'ü aşkın sivil öldürüldü, 650'ye yakın yaralı var. Mükemmel destek veren bütün sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, belediye başkanlarına ve Kudüs sevdalılarına teşekkür ediyorum. Bu bir iman meselesidir. Buraya gelip 10-15 dakika Kur'an okundu, dualar edildi, 'amin' denildi. Bizler inancımız gereği buradayız."

İnsanlık Suçu Devam Ediyor

Ortak basın açıklamasını okuyan Ali Semerci, İsrail'in Filistin'de insanlık suçu işlemeye devam ettiğini belirtti. Çorlu halkı adına STK platformu olarak, Gazze'de yaşanan insanlık dışı vahşet ve katliamı şiddetle kınadıklarını vurguladı. Semerci, "7 Ekim 2023'ten bu yana geçen 17 gün içerisinde yaklaşık 50 bine yakın Filistinli kardeşimizin çoluk çocuk demeden şehit edilmesi, İsrail'in vahşet, zulüm ve terör devleti olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunmuş ve dua edilmiştir. Protesto etkinliği sona ererken grup alandan ayrıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda belediye binası önünde toplanan grup, bir süre slogan attıktan sonra İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı kınadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda belediye binası önünde toplanan grup, bir süre slogan attıktan sonra İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı kınadı.