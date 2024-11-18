Tekirdağ'da Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Cennet Sude Ö. (20) evinde ölü olarak bulundu. Genç kadından bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay Yerine Jandarma ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze Morgda

Cennet Sude Ö.'nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.