Tekirdağ'da Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi Verildi

Tekirdağ'da Kadın Girişimcilere Destek Eğitimi

Tekirdağ'da, kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara yönelik olarak tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında etkileyici bir eğitim programı gerçekleştirildi. Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Shopsa'nın işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, kadınların ürünlerini e-ticaret yolu ile daha etkin bir biçimde pazarlamalarını amaçlıyor.

Validen Önemli Açıklamalar

Vali Recep Soytürk, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programa katılarak, Tekirdağ’ın sanayi ve tarım alanındaki önemi hakkında bilgi verdi. Tekirdağ’ın Türkiye’de buğday ve ayçiçeği üretiminde ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Soytürk, sanayi üretiminde ise 5. sırada bulunduğuna dikkat çekti.

Geçen yıl kentin ihracat rakamlarının 13,2 milyar dolar olduğunu vurgulayan Soytürk, Tekirdağ’ın 13 coğrafi işaretli ürününün bulunduğunu kaydetti. "Karacakılavuz dokuması bunların başında geliyor. Ürettiklerimiz coğrafi işaretli ürünlerimizin etrafında şekilleniyor, bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Proje Destekleri ve Kadın Girişimcilerin Önemi

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kadınlara destek olmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, düzenlenen eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ise Kovid-19 pandemisi döneminin e-ticaretin önemini daha da artırdığını ifade etti. Çetindoğan, "Pandemide birçok zorluk yaşadık, ancak e-ticarette büyük bir atılım oldu. İhtiyaçlarımızı e-ticaret aracılığıyla karşılamaya başladık," dedi.

Programın sonunda, Vali Soytürk ve katılımcılar, Çetindoğan’a yöresel ürünler hediye etti. Daha sonra, Soytürk ve beraberindekiler, kadın kooperatiflerinin stantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ'da kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında eğitim verildi.

Tekirdağ'da kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında eğitim verildi.