Tekirdağ'da Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi Verildi

Tekirdağ'da kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara e-ticaretle pazarlama eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:44
Tekirdağ'da Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi Verildi

Tekirdağ'da Kadın Girişimcilere Destek Eğitimi

Tekirdağ'da, kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara yönelik olarak tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında etkileyici bir eğitim programı gerçekleştirildi. Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Shopsa'nın işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, kadınların ürünlerini e-ticaret yolu ile daha etkin bir biçimde pazarlamalarını amaçlıyor.

Validen Önemli Açıklamalar

Vali Recep Soytürk, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programa katılarak, Tekirdağ’ın sanayi ve tarım alanındaki önemi hakkında bilgi verdi. Tekirdağ’ın Türkiye’de buğday ve ayçiçeği üretiminde ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Soytürk, sanayi üretiminde ise 5. sırada bulunduğuna dikkat çekti.

Geçen yıl kentin ihracat rakamlarının 13,2 milyar dolar olduğunu vurgulayan Soytürk, Tekirdağ’ın 13 coğrafi işaretli ürününün bulunduğunu kaydetti. "Karacakılavuz dokuması bunların başında geliyor. Ürettiklerimiz coğrafi işaretli ürünlerimizin etrafında şekilleniyor, bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Proje Destekleri ve Kadın Girişimcilerin Önemi

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kadınlara destek olmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, düzenlenen eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ise Kovid-19 pandemisi döneminin e-ticaretin önemini daha da artırdığını ifade etti. Çetindoğan, "Pandemide birçok zorluk yaşadık, ancak e-ticarette büyük bir atılım oldu. İhtiyaçlarımızı e-ticaret aracılığıyla karşılamaya başladık," dedi.

Programın sonunda, Vali Soytürk ve katılımcılar, Çetindoğan’a yöresel ürünler hediye etti. Daha sonra, Soytürk ve beraberindekiler, kadın kooperatiflerinin stantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ'da kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama...

Tekirdağ'da kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında eğitim verildi.

Tekirdağ'da kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama...

Tekirdağ'da kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında eğitim verildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik Politika Belgesi'nde Gençlerin Katılımı Önemli
2
İstanbul'da Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası Düzenlendi
3
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kafe İşletmesi ile İlgili Açıklama: Olaylar Kamusal İddiaları Reddetti
4
Jet Ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye Geçiş: Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Bakırhan, PKK Öcalan ile Görüşmeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu
6
Yurdun Bazı Kesimlerine Fırtına ve Kuvvetli Kar Uyarısı
7
Antalya'da Halk Otobüsleri için Özel Şerit Uygulaması Başladı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık