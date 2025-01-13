Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:06
Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu, göçmen kaçakçılığı iddialarıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde düzenledikleri operasyonda, düzensiz göçmen taşınan bir otomobilde inceleme yaptı. Yapılan aramada, otomobil içerisinde 3 düzensiz göçmen bulundu ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli de yakalandı.

Yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Bu operasyon, Tekirdağ'da artan göçmen kaçakçılığı olaylarına karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.

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