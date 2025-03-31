Tekirdağ'da Görüş Mesafesi 40 Metreye Düşen Sis Etkili Oldu

Tekirdağ'da etkili olan sis, görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Gece saatlerinde başlayarak sabah saatlerine kadar süren bu doğal fenomen, özellikle Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında ciddi etkilere yol açtı.

Kent genelinde sis nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanmaması için trafik ekipleri, yoğun kavşak noktalarında önlemler aldı. Sürücülerin dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü bölgede, sis etkisinin öğleden sonra azalması bekleniyor. Bu süreçte, vatandaşların seyahat planlarını geliştirmesi, güvenliği artırmak adına önem taşıyor.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.