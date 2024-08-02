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Tekirdağ'da Hafif Ticari Araç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muratlı'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Rafet Gümüş, kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:25
Tekirdağ'da Hafif Ticari Araç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trajik Kaza

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari aracın sürücüsü Rafet Gümüş hayatını kaybetti. Gümüş'ün kullandığı 59 ACF 757 plakalı araç, Muratlı Cezaevi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

Olayın Gelişimi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Rafet Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden Gümüş'ün cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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