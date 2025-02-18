Tekirdağ'da Havaya Ateş Eden 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Nushetiye Sokak'tan gelen silah sesleri üzerine polis harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın detaylarını ortaya çıkardı.

Şüpheliler ve Ele Geçirilenler

Yapılan araştırmalar sonucunda, silah sesi çıkan noktada E.P. ve M.Y. isimli iki şüphelinin kurusıkı tabancayla havaya ateş açarak olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis, şüphelileri kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Üst aramalarında, kurusıkı tabanca ve toplamda 30 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki Süreç

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği ve güvenlik güçlerinin çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüğü öğrenildi.