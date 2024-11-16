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Tekirdağ'da Hemşire Begüm Tonguz'un Gizemli Ölümü

Tekirdağ'da bir hemşire evinde ölü bulundu. Olayın detayları ve soruşturma süreci merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 16:01
Tekirdağ'da Hemşire Begüm Tonguz'un Gizemli Ölümü

Tekirdağ'da Hemşire Evinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trajik bir olay meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 23 yaşındaki özel hastane hemşiresi Begüm Tonguz, evinde ölü bulundu.

Yakınları Durumu Yetkililere Bildirdi

Begüm Tonguz'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu hızla yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri ve polis olay yerine intikal etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, Tonguz'un evinde hareketsiz şekilde bulunduğu tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ve Otopsi Süreci

Yoğun bakım hemşiresi olduğu belirtilen Tonguz'un hayatına son vermiş olabileceği yönünde spekülasyonlar yapılırken, olayın nedenine dair anytım yapılan ilk inceleme sırasında bir bilgiye ulaşılamadı. Tonguz'un cenazesi, polis ve savcının inceleme işlemlerinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, toplumda merak dolu sorular ve kaygılar mevcut. Yetkililerin olaya ilişkin yürütülecek çalışmaları dikkatle izlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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