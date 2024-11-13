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Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da B.E.E. adlı şüpheli, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:23
Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.E.E.'nin ikametinde gerçekleştirdiği aramalarda dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Arama Sonuçları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, 9 kilo 374 gram sentetik uyuşturucu, 10 litre bitki besleyici gübre, klima, havalandırma fanı ve termometre gibi malzemeler ele geçirildi. Bu durum, B.E.E.'nin evinde geliştirdiği iklimlendirme sistemi ile Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiğini ortaya koydu.

Şu anda zanlının jandarmadaki işlemleri devam etmekte olup, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Aramada, 9 kilo 374 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 litre bitki besleyici gübre, klima, havalandırma fanı ve termometre ele geçirildi.

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