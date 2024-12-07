DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.461.867,41 1,52%

Tekirdağ'da İşçi Malzeme Arabası ile Dolap Arasında Can Verdi

Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında malzeme taşıma arabası ile dolap arasına sıkışan 30 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:54
Tekirdağ'da İşçi Malzeme Arabası ile Dolap Arasında Can Verdi

Tekirdağ'da Trajik Kaza

Tekirdağ’ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana gelen kaza, işçi İlyas Balta’nın hayatına mal oldu. 30 yaşındaki Balta, malzeme taşıma arabası ile dolap arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kaza Anı ve Olayın Gelişimi

Olay, forklift sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Forklift, kumaşların taşındığı malzeme arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle malzeme arabası, yanında oturan işçi İlyas Balta’yı sürükleyerek demir dolaplar arasına sıkıştırdı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerindeydi

Kazanın ardından durumun acil olduğu ihbarı yapıldı ve sağlık ile polis ekipleri fabrikaya sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Balta’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İşçinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Gözaltı İşlemleri Başlatıldı

Kazanın ardından forklift sürücüsü M.G., polis tarafından gözaltına alındı ve gerekli soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama
2
Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino'nun Kırşehir Ziyareti
3
Petro'dan İsrail Ordusuna Sert Eleştiri: 'Bebekleri Öldüren Ordunun Ahlakı Olur mu?'
4
Trump'tan Suriye Açıklaması: 'Dahil Olmayın!'
5
Gazze'deki Sivil Savunma Merkezleri Hizmet Dışı Kaldı: 7 Merkez Kullanılamaz Hale Geldi
6
Ala: '28 Şubat'ı 10 Yılda Çöp Sepetine Gönderdik'
7
Doha Forum 2024'te Filistin İçin Acil Çözüm Paneli

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!