Tekirdağ'da İşçi Malzeme Arabası ile Dolap Arasında Can Verdi

Tekirdağ'da Trajik Kaza

Tekirdağ’ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana gelen kaza, işçi İlyas Balta’nın hayatına mal oldu. 30 yaşındaki Balta, malzeme taşıma arabası ile dolap arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kaza Anı ve Olayın Gelişimi

Olay, forklift sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Forklift, kumaşların taşındığı malzeme arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle malzeme arabası, yanında oturan işçi İlyas Balta’yı sürükleyerek demir dolaplar arasına sıkıştırdı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerindeydi

Kazanın ardından durumun acil olduğu ihbarı yapıldı ve sağlık ile polis ekipleri fabrikaya sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Balta’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İşçinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Gözaltı İşlemleri Başlatıldı

Kazanın ardından forklift sürücüsü M.G., polis tarafından gözaltına alındı ve gerekli soruşturma başlatıldı.