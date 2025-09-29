Tekirdağ'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ Ergene'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:08
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve araç plakaları

Olay, Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Çarpışan araçlar 59 S 4015 plakalı servis minibüsü ile 34 BKD 27 plakalı kamyondur.

Müdahale ve hastane sevkleri

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yaşamını yitirenlerin cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yetkili açıklaması

Tekirdağ Jandarma Komutanı Ali Güngör olay yerine gelerek bilgi aldı.

