Tekirdağ'da İstavrit Bolluğu Balıkçıların Yüzünü Güldürüyor

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nden bol istavrit avı balıkçıları sevindiriyor; tezgahlarda kilosu 300 liradan satılıyor, sezon 1 aydan fazla verimli geçti.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 14:45
Marmara Denizi'nden kasa kasa dönüş

Tekirdağlı balıkçılar, sabah saatlerinde açıldıkları Marmara Denizi'nden bol miktarda istavrit avlayarak kıyıya döndü. Teknelerde yoğun mesai harcayan tayfaların ağlarına bu günlerde daha çok istavrit takılıyor.

Balıkçı tezgahlarında istavritin kilogramı 300 liradan satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların limana bol istavritle döndüğünü söyledi. Pehlivanoğlu, "Bu sıralar ağlara en çok istavrit takılıyor. Balıkçılar kasa kasa istavritle döndüler bu sefer. Balıkçıların yüzü istavritle gülmeye devam ediyor. İstavrit bolluğu inşallah devam eder. 1 aydan fazla oldu balıkçılar için verimli bir sezon geçti." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların en çok istavriti tercih ettiğini dile getirdi.

Tekirdağlı balıkçılar, sabah saatlerinde açıldıkları Marmara Denizi'nden bol miktarda istavrit avlayarak kıyıya döndü.

