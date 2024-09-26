Tekirdağ'da İstavrit Sezonu Başladı

Tekirdağ'da İstavrit Tezgahlarda Yerini Aldı

Tekirdağ'ın balık pazarlarında, palamuttan sonra şimdi de istavrit tezgahları süslemeye başladı. Marmara Denizi'nden avlanan istavritler, kilogram başına 250 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçılar Sezonun Bereketli Olduğunu Belirtiyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Türkiye’nin bu yılki balık avcılığı sezonunun umut verici geçtiğini ifade etti.

Pehlivanoğlu, "Bu sene bol palamut umuduyla başladık. Karadeniz, palamut için daha verimli oluyor. Buralardaki teknelerimiz avlanmak için oraya yöneliyor, ancak istavritin de yavaş yavaş artmasını bekliyoruz. Vatandaşlar da balık alımına ilgi gösteriyor," dedi.

Balıkların Artışı Tüketicilere Yansıyacak

Balıkçı Hasan Erol ise, palamutun pazarda en çok tercih edilen balık olduğunu belirtti. Ayrıca, diğer balık türlerinin de tezgahlarda görünmeye başladığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Palamut geçen hafta durgundu, fakat yine de artış gösterdi. Şu anda istavrit ve uskumru ağlara takılmaya başladı. Tam anlamıyla palamuttan sonra istavrite yönelim var. Hamsinin çıkmasını bekliyoruz, ardından çinekop ve lüfer de tezgahlarda yerini alacak.”

Tekirdağ'dan palamuttan sonra istavrit de tezgahları süslemeye başladı. Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan istavrit kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ'dan palamuttan sonra istavrit de tezgahları süslemeye başladı. Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan istavrit kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ'dan palamuttan sonra istavrit de tezgahları süslemeye başladı. Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan istavrit kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ'dan palamuttan sonra istavrit de tezgahları süslemeye başladı. Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan istavrit kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ'dan palamuttan sonra istavrit de tezgahları süslemeye başladı. Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan istavrit kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.