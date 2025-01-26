Tekirdağ'da İşten Çıkarılan İşçiler Alkışlı Eylemle Protesto Etti

Tekirdağ'da İşten Çıkarılan İşçilere Alkışlı İsyan

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan bir grup işçi, işten çıkarılmalarını alkışlı eylem ile protesto etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan 8 işçi, işten çıkarılmalarını alkışlayarak kamuoyuna duyurdu.

Gruptan Cem Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, performans yetersizliği gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını ileri sürdü. Şen, “Hiçbir haklı sebep yokken işten çıkarıldım. İşime geri dönmek istiyorum.” diyerek durumu vurguladı. Kış ayının zorluklarını çektiklerini belirten Şen, işsiz kalmanın getirdiği sıkıntılara dikkat çekti.

Başka bir işçi Yekta Beyazıt ise, disiplin cezası olmaksızın işten çıkarıldığını ifade ederek, “Ailemin geçimine yönelik ciddi sıkıntılar yaşıyorum.” dedi. Mağduriyetini dile getiren Beyazıt, yaşanan haksızlığa dikkat çekti.

Nazife Durgut da yalnızca ekmeğinin peşinde olduğunu ve yaşadığı zor durumun farkında olduğunu belirtti.

2022 yılında işten çıkarılan Numan Büyükhan da, geçmişte gerçekleştirdiği yürüyüş eylemine atıfta bulunarak arkadaşlarına destek verdi. Büyükhan, “Yapılan hatadan vazgeçilmelidir.” diyerek, haksız uygulamaların son bulmasını talep etti.

Sözlerin ardından bir süre alkışlarla belediyeyi protesto eden grup, daha sonra dağıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan bir grup işçi, belediye önünde "alkışlı" eylem yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan bir grup işçi, belediye önünde "alkışlı" eylem yaptı.