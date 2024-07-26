Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 24 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplamda 90 şüpheli yakalandı.

Aramalar Sonuç Verdi

Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar, aranan kişilerin yakalanmasını hedefliyordu. Jandarma ekipleri, kent genelinde geniş kapsamlı bir operasyon düzenleyerek, haklarında arama kararı bulunan isimleri tek tek tespit etti.

Tutuklama ve Serbest Bırakmalar

Yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte, 24 zanlı tutuklanırken, diğer kişilerin ise ifadelerinin ardından serbest kalmaları sağlandı.

Jandarma ekipleri, bu tür operasyonların düzenli olarak devam edeceğini belirtirken, halkın güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.