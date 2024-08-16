Tekirdağ'da Jandarmadan Başarılı Operasyon: 40 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Suçlulara Geçit Yok

Tekirdağ'da, Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalanmıştır.

Operasyon Detayları

İl genelinde yapılan geniş kapsamlı çalışmalar, son bir hafta içerisinde yoğunlaştırıldı. Bu süre zarfında, haklarında arama kararı bulunan 113 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Zanlılar

Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte, şüphelilerden 40'ı tutuklanırken, geri kalanları ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu operasyonla birlikte, Tekirdağ ilinde suçla mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.