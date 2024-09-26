Tekirdağ'da Kabloyla Boğulma Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Korkunç Cinayet Olayı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir kişinin telefon kablosuyla boğularak öldürülmesiyle ilgili şok edici bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 2 şüpheli tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Z. Sezer, 112 Acil Çağrı Merkezine, eşi 48 yaşındaki Şerafettin Sezer'in kalp krizi geçirdiğini bildirerek durumu acil servis ekiplerine iletti. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezer'in boğularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Emniyetin Hızlı Müdahalesi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Şerafettin Sezer'in ölümünün ardındaki olayı aydınlatmak amacıyla hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, Z. Sezer ve U.G. adlı iki kişi gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltındaki işlemlerin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.

Olayın detayları ve gerekçeleri üzerine daha fazla bilgi, yetkili merciler tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.