DOLAR
34,14 -0,01%
EURO
38,26 -0,57%
ALTIN
2.932,42 -0,52%
BITCOIN
2.222.542,54 -2,61%

Tekirdağ'da Kabloyla Boğulma Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Kapaklı'da bir cinayet soruşturmasında 2 kişi tutuklandı, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:25
Tekirdağ'da Kabloyla Boğulma Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Korkunç Cinayet Olayı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir kişinin telefon kablosuyla boğularak öldürülmesiyle ilgili şok edici bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 2 şüpheli tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Z. Sezer, 112 Acil Çağrı Merkezine, eşi 48 yaşındaki Şerafettin Sezer'in kalp krizi geçirdiğini bildirerek durumu acil servis ekiplerine iletti. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezer'in boğularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Emniyetin Hızlı Müdahalesi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Şerafettin Sezer'in ölümünün ardındaki olayı aydınlatmak amacıyla hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, Z. Sezer ve U.G. adlı iki kişi gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltındaki işlemlerin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.

Olayın detayları ve gerekçeleri üzerine daha fazla bilgi, yetkili merciler tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kaçak Altın Operasyonu: 6 Kilogram Külçe Ele Geçirildi
2
Libya'da Merkez Bankası Yönetimi İçin Önemli Anlaşma
3
Filistinli Gazeteciler Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülü'ne Aday Gösterildi
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Üzerine Sert Açıklamalar
5
Milli Savunma Bakanı Hakkari'de Gençlerle Buluştu
6
Mardin'de Bisiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
7
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek