Tekirdağ'da Kaçak 21 Papağan Koruma Altına Alındı

DKMP ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'da Afrika kökenli kaçak 21 papağanı ele geçirip koruma altına aldı; şüpheliye 47 bin 908 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 12:20
DKMP ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

Baskında, kaçak yollarla yurda sokulduğu tespit edilen, Afrika bölgesini kapsayan egzotik türlerden oluşan 21 papağan bulundu.

Papağanlar DKMP tarafından koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 47 bin 908 lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 21 papağan ele geçirildi. Baskında, kaçak yollarla yurda sokulan, Afrika bölgesini kapsayan, egzotik tür olarak bilinen 21 papağan bulundu.

