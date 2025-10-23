Tekirdağ'da Kaçak 21 Papağan Koruma Altına Alındı

DKMP ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

Baskında, kaçak yollarla yurda sokulduğu tespit edilen, Afrika bölgesini kapsayan egzotik türlerden oluşan 21 papağan bulundu.

Papağanlar DKMP tarafından koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 47 bin 908 lira para cezası uygulandı.

