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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı ve 152 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, büyük miktarda makaron ve tütün yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:18
Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı ve 152 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kaçakçılık Operasyonu Düzenlendi

Tekirdağ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda, toplam 152 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

Arama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 8 işyeri ile 5 evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece makaron değil, aynı zamanda 33 kilogram bandrolsüz tütün, bir makaron doldurma makinesi ve bir hava kompresörü de bulundu.

Gözaltı Süreci Devam Ediyor

11 gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürmektedir. Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olunacaktır.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 152 bin...

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 152 bin makaron, 33 kilogram bandrolsüz tütün, makaron doldurma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 152 bin...

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 152 bin makaron, 33 kilogram bandrolsüz tütün, makaron doldurma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

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