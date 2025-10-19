Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Yayın Tarihi: 19.10.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 14:10
Emniyet'in geniş çaplı çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ele geçirilen malzemeler arasında 1000 botoks ilacı, 3 tabanca, 2 av tüfeği, pompalı tüfek, 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 oyun konsolu, 95 şişe kaçak içki, 141 elektronik sigara, 1607 elektronik sigara yedek parçası, 2 projektör, sigara sarma makinesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 485 dolar yer aldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

