Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 15 Gözaltı

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen geniş çaplı kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak hayata geçirildi.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere yapılan operasyon neticesinde, toplamda 235 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 sigara sarma makinesi, 160 Bengal ispinozu, 158 papağan, 143 Hint bülbülü ve 205 muhabbet kuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 235 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 sigara sarma makinesi, 160 Bengal ispinozu, 158 papağan,143 Hint bülbülü ile 205 muhabbet kuşu ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 235 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 sigara sarma makinesi, 160 Bengal ispinozu, 158 papağan,143 Hint bülbülü ile 205 muhabbet kuşu ele geçirildi.