Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 39 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik etkili çalışmalarını sürdürüyor.

25 Operasyon Gerçekleştirildi

Ocak ayında düzenlenen 25 operasyon sonucunda elde edilen bu başarı, ekibin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, 4 milyon 456 bin 90 makaron (filtreli sigara kağıdı), 590 kilogram tütün, 920 gümrük kaçağı sigara, 50 puro ve birçok yasadışı ürün ele geçirildi.

Ele Geçirilen Yasadışı Ürünler

Operasyonlarda ayrıca 18 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 20 litre sahte içki, 3 gümrük kaçağı telefon, 27 elektronik sigara, 94 elektronik sigara likidi, 6 tabanca, 2 tüfek ve 229 fişek gibi ürünler de bulundu. Gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Tekirdağ'daki bu gelişmeler, emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini göstermektedir.

Tekirdağ'da, geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4 milyon 456 bin 90 makaron (filtreli sigara kağıdı), 590 kilogram tütün, 920 gümrük kaçağı sigara, 50 puro, 18 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 20 litre sahte içki, 3 gümrük kaçağı telefon, 27 elektronik sigara, 94 elektronik sigara likidi, 6 tabanca, 2 tüfek ve 229 fişek ele geçirildi.