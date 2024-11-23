Tekirdağ'da Kahvehane Kavgasında 1 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Kırkgöz Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana gelen kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Olay, kahvehanede O.Ç. ve E.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmanın alevlenmesi sonucu gerçekleşti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, O.Ç. silahla E.S.'yi vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan O.Ç., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı, kahvehanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.