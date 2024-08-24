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Tekirdağ'da Kamyonet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ergene'de meydana gelen çarpışma sonucu bir kişi hayatını kaybetti, diğer sürücü ise gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:46
Tekirdağ'da Kamyonet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trajik Kaza

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaşanan bir trafik kazası, bölge halkını üzüntüye boğdu. Bir kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Gürkan Karaman yönetimindeki 59 SA 547 plakalı kamyonet, S.M. tarafından idare edilen 59 AFT 138 plakalı kamyon ile Ahi Mehmet Mahallesi'nde çarpıştı.

Olay Anı ve Müdahaleler

Kaza sonrası olay yerindeki görgü tanıkları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazada sıkışan Gürkan Karaman'ı araçtan çıkardı.

Hastanede Yapılan Müdahale Yetersiz Kaldı

Sağlık ekipleri, Karaman'ı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

Gözaltı İşlemleri

Diğer sürücü S.M., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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