Tekirdağ'da Kanlı Olay: Annesini Öldüren Genç Tutuklandı

Tekirdağ'da meydana gelen korkunç bir olayda, 17 yaşındaki A.Ç. annesi N.Ç'yi bıçakla öldürüp, 4 yakınını yaraladı. Olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan aile evinde gerçekleşti.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, öncelikle annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi bıçakla saldırıya uğratırken, ardından alt katta oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç.'ye de saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, anne N.Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı A.Ç, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve burada hakimlikçe tutuklandı.

Olayda hayatını kaybeden N.Ç.'nin, Hasan Orhan Ortaokulu müdürü olduğu öğrenildi. Anne N.Ç.'nin cenazesi yarın toprağa verilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'da annesini bıçakla öldürüp, 4 yakınını yaralayan 17 yaşındaki genç tutuklandı.

Tekirdağ'da annesini bıçakla öldürüp, 4 yakınını yaralayan 17 yaşındaki genç tutuklandı.