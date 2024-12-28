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Tekirdağ'da Kar Yağışı Ganos Dağı Eteklerini Beyaza Bürüdü

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Ganos Dağı eteklerini beyaza bürüdü. 7 santimetre kar kalınlığı ölçüldü.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:59
Tekirdağ'da Kar Yağışı Ganos Dağı Eteklerini Beyaza Bürüdü

Tekirdağ'da Kar Sevinci

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alanları beyaza bürüdü. Süleymanpaşa ilçesinde, önceki gece başlayan kar yağışıyla birlikte bölgede kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının 5 derece civarında olduğu kentin bu alanlarında yağışların devam etmesi beklenmiyor. Kar yağışının ardından, ilçe genelindeki bazı ormanlık alanlar dronlar ile görüntülenerek, kar manzarası kaydedildi.

Vatandaşlar Karın Tadını Çıkarıyor

Kar yağışının ardından bazı vatandaşlar, karla kaplanmış bölgeye giderek fotoğraf çekme fırsatı buldu. Vatandaşlardan Ferit Albay, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Albay, "Kar yağışı herkesin yüzünü güldürdü. Şehir merkezinde kar olmadığı için Ganos Dağı eteklerine geldik. Meteoroloji uyarı yapmıştı ama bu kadarını beklemiyordum. Ganos Dağı'na kar yağdığını duyuduk ve buraya fotoğraf çekmeye geldik. Karda eğleniyoruz, çok güzel oldu," şeklinde konuştu.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlık alan...

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlık alan beyaza büründü.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlık alan...

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlık alan beyaza büründü.

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