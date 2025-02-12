Tekirdağ'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Tekirdağ'da Kar Kpostalıyor

Tekirdağ ilinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şu an hava sıcaklığının 3 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışı ile birlikte yer yer çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar Yağışı Devam Ediyor

Zaman zaman şiddetini artıran bu kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca, kar yağışı bazı ilçelerde de etkili olmaya başladı.

Eğitime Ara Verdi

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda, Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Bu durum, öğrenci ve veliler için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.