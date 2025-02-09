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Tekirdağ'da Kar Yağışı Yüksek Kesimlerde Etkisini Artırdı

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Ganos Dağı etekleri beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:18
Tekirdağ'da Kar Yağışı Yüksek Kesimlerde Etkisini Artırdı

Tekirdağ'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Etkisi Artıyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan bu yağış, bölgedeki doğal güzellikleri beyaza bürüdü.

Ganos Dağı Eteklerinde Görsel Şölen

Kar yağışı ile birlikte Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar, tamamen beyaz bir örtüyle kaplandı. Bu görüntü, hem doğaseverler hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar, bu muhteşem manzarayı ölümsüzleştirmek için bölgeye akın etti ve fotoğraflar çekti.

Dron ile çekilen görüntüler de bu doğal güzellikleri gözler önüne serdi. Hava sıcaklığının 3 derece civarında seyrettiği Tekirdağ'da, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla Ganos Dağı eteklerindeki...

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaza büründü.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla Ganos Dağı eteklerindeki...

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaza büründü.

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