Tekirdağ'da Kayıp Kemal Gümüşsoy'un Cenazesi Bulundu

Tekirdağ'da Kayıp Olarak Aranan Kişi Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaybolan Kemal Gümüşsoy (66), yapılan aramalar sonucunda ölü bulundu.

Gümüşsoy'dan 4 günden beri haber alamayan yakınları, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, kayıp şahsın bulunması amacıyla hemen çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, kayıp kişinin en son inşaat halindeki bir binaya girdiği tespit edildi. Ekipler, burada gerçekleştirdikleri aramada, Gümüşsoy'u asansör boşluğunda hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan muayenede Gümüşsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.