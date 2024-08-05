Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Zehirlenme Şüphesi

Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında İşçi Zehirlenmesi Şüphesi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çalışan 4 işçi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin, kimyasallarla dolu bir alanda çalışırken aniden fenalaşması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

İlk Müdahale ve Hastaneye Sevk

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, işçilere ilk müdahaleyi yaparak Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Rahatsızlanan işçilerin sağlık durumlarının şu anda iyi olduğu bildirildi.

Gaz Sızıntısı İddiası

İddialara göre, işçilerin zehirlenmesinin nedeni, fabrikada bulunan kimyasal maddelerin bulunduğu bir kanaldan çıkan gazlar oldu. Olayla ilgili olarak polis ekipleri de soruşturma başlattı.