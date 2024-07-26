Tekirdağ'da Kınalı Bamya Hasadı Başladı

Tekirdağ'da Kınalı Bamya Hasadı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Eriklice Mahallesi'nde, coğrafi işaret tescili için başvuru süreci devam eden kınalı bamyanın hasadı başlamış durumda.

Çiftçilerin Yoğun Çabası

Her sabah erken saatlerde tarlaya giden üreticiler, özenle topladıkları bamyaları pazara getiriyor. Kınalı bamyanın kilo fiyatı pazarda 200 liradan satılmakta olup, hasat sürecinin bir ay boyunca devam etmesi planlanıyor.

Coğrafi İşaret Tescili

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kınalı bamya için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu. Eriklice Mahallesi muhtarı Tamer Özer, bu tescilin bamyanın markalaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Mahalle Kültürü ve Üreticilerin Görüşleri

Mahalle muhtarı Özer, "Bu bamya, tarihi bir miras olarak mübadele döneminde mahallemize getirilen tohumlarla üretim yapılmaya başlandı. Bamyanın özel bir iklim ve emek ile yetiştirildiğini unutmamalıyız" dedi. Ayrıca, coğrafi işaretin ekim alanlarını artıracağını ve daha fazla kişiye istihdam sağlayacağını sözlerine ekledi. Üretici Hüseyin Balbuğ, kınalı bamyanın yemeklerde sunduğu lezzetin eşsiz olduğunu ifade etti. Balbuğ, "Bamya, doğanın sunduğu özelliklerle burada yetişiyor ve bu özelliği onu diğerlerinden ayırıyor" şeklinde görüş bildirdi. Güneş ışığı, bamyanın kalitesini artırmakta ve toplama zamanlaması üretici için büyük önem taşımaktadır.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.